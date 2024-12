Ilhados Com a Sogra: Netflix divulga participantes da 2ª temporada

Nesta terça-feira, a Netflix divulgou as famílias participantes da 2ª temporada de “Ilhados com a Sogra”. Ainda sem data de estreia confirmada, o programa segue com apresentação de Fernanda Souza.

A primeira família a ser revelada é a ‘Família Mendonça’, composta por Patrícia, a sogra, Isabella, a nora, e Raphael, o filho. Patrícia define Isabella como uma menina muito doce até o dia do seu casamento, após o qual ela “enlouqueceu”. Raphael disse que seu maior medo é uma briga entre as duas que faça com que elas parem de se falar.

Em seguida, foi a vez da ‘Família Queiroz’. A nora, Larissa, completa a família.