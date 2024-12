iMeMsidão: Maiara & Maraisa lançam inéditas e regravação com Bruno & Marrone

Maiara & Maraisa, dupla feminina número 1 do Brasil, lança novo álbum intitulado “iMeMsidão” no dia 12 de dezembro, às 21h, em todas as plataformas digitais. O álbum contém duas faixas inéditas e uma regravação com os artistas Bruno & Marrone.

A canção principal do álbum é “Cê nunca vai saber”, que é um desabafo de dor e superação com versos intensos que falam sobre a diferença entre a aparência e a realidade. O recurso “Por um minuto” é uma colaboração única com Bruno & Marrone, apresentando uma interpretação nostálgica e única.

Já “Mulher de Um Homem Só” exalta a fidelidade e a intensidade do amor vivido pelas mulheres de maneira autêntica e cheia de personalidade. O vídeo da canção “Cê nunca vai saber” será lançado no canal oficial do YouTube no dia 13 de dezembro às 12h, e as demais canções receberão vídeo em 20 e 27 de dezembro.

Compositores: Lari Ferreira, Junior Pepato e Diego Silveira.