Jaquelline Grohalski assume namoro com empresário; saiba quem é

Jaquelline Grohalski, campeã de “A Fazenda 15”, está namorando. Ela revelou a novidade através de suas histórias no Instagram durante a madrugada, quando recebeu o pedido especial de namorar de um empresário goiano, chamado Alfredo, direto de Las Vegas.

Após um dia inteiro de passeio, Jaquelline foi surpreendida por Alfredo durante um jantar, com um lindo anel de compromisso. Ela parece muito emocionada ao retribuir os carinhos do novo namorado, trocando beijos com ele. É importante lembrar que Jaquelline já havia revelado em outubro do ano que estava vivendo um romance com o empresário há cerca de um mês.