Jim Carrey revela motivo para voltar em Sonic 3: “Eu preciso do dinheiro”

Jim Carrey, que interpreta o vilão Robotnik em Sonic 3, revelou que a principal razão que o motivou a gravar o terceiro filme foi o dinheiro. Em entrevista, o ator declarou que topou o trabalho porque precisava do dinheiro para comprar as coisas que desejava. Além disso, Jim Carrey disse que gosta de atuar como antagonista.

Já trabalhado nos dois primeiros filmes, Jim Carrey teve a novidade de interpretar dois personagens em Sonic 3. Além de Dr. Robotnik, o vilão que já deu vida nos dois filmes anteriores, o ator também interpreta Gerald Robotnik, o avô do vilão. De acordo com o diretor, Jim Carrey estava muito engajado nos dois papéis e até ajudou a construir as próteses para o visual de Gerald.

Jim Carrey está muito envolvido com o projeto e se entrega completamente à produção. Segundo o diretor, o ator não apenas voltou, mas fez o dobro do trabalho para criar um personagem completamente novo dentro desse mundo. Ele ajudou a desenhar cada detalhe, mesmo os mínimos, para manter a autenticidade do personagem.