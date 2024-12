João Gomes e Pabllo Vittar lançam clipe de “Vira Lata”

Joao Gomes e Pabllo Vittar se unem para o lançamento do aguardado clipe da faixa “Vira Lata”. Gravado na comunidade do Ibura, em Recife, capital pernambucana, o vídeo estreia nesta sexta-feira, às 18h, no YouTube. O registro dos artistas promete encantar os fãs com uma narrativa que mistura ficção e autenticidade.

A produção traz Pabllo Vittar no papel da esposa do padeiro interpretado por Joao Gomes. A trama acompanha a rotina do casal, alternando entre cenas domésticas de Pabllo e momentos de descontração de Joao em um boteco com amigos.

A história ganha vida com os artistas caminhando pelas ruas, cantando e interagindo com os moradores da comunidade, que se tornam parte do enredo de forma espontânea e calorosa. Além do carisma dos intérpretes, o clipe destaca a beleza da comunidade do Ibura, enaltecendo suas cores, energia e cultura local.

Com um roteiro assinado por Flaney Gonzallez e Joao Gomes, e produção executiva da Top Eventos e Tapajós Produções, “Vira Lata” promete ser um marco visual e musical.