Jojo Todynho faz exigência ao SBT para não cruzar com Cariúcha durante gravação

Jojo Todynho pode acabar ganhando um programa no SBT. A famosa teve uma reunião importante e a gravação de um piloto na emissora para o novo programa “Casos de Família”, após a saída da apresentadora Christina Rocha. No entanto, a musa da direita fez uma exigência à alta diretoria do canal.

De acordo com informações divulgadas, Jojo pediu para não cruzar com a rival Cariúcha durante a gravação do programa. Além disso, também pediu que o piloto fosse gravado em um dia que a apresentadora do programa “Fofocalizando” não estivesse presente.

O pedido foi aceito e o piloto foi gravado. Ainda não há informações se Jojo Todynho será aprovada no projeto, mas se aceito, ela terá que lidar com a situação de forma madura, já que Cariúcha vem crescendo.

Jojo Todynho também pediu que o piloto fosse gravado em um dia que ela não tivesse que se encontrar com Cariúcha. Isso sugere que a tensão entre as duas seja grande e que Jojo esteja tentando evitar qualquer situação embaraçosa.

A espera agora é para saber se Jojo Todynho será aprovada no projeto e se vamos ver mais da sua vida na televisão. Mas seja como for, é claro que a musa da direita está fazendo todo o esforço para garantir que sua carreira seja bem-sucedida.