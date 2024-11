Juliana Paiva esbanja beleza em cliques na praia: ‘Linda’

A atriz Juliana Paiva chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos de sua viagem a Búzios, no Rio de Janeiro, ao lado do namorado, Danilo Partezani. Nas fotos publicadas no feed do Instagram, Juliana aparece esbanjando beleza na praia e também na piscina. Ela dividiu um clique curtindo o dia com o namorado e trocando beijos apaixonados.

O post recebeu vários elogios de seus seguidores. Alguns deles escreveram mensagens como “Muito bom te ver assim: Linda, leve e feliz” e “Quanta beleza! Só good vibes!”. Outros fãs também reagiram afirmando que a atriz transmitia uma vibração boa e alegre.

A viagem de Juliana ocorreu após ela completar dois anos de namoro com Danilo Partezani. No Instagram, Danilo até fez um elogio a Juliana, escrevendo “Minha gata”.