Juliano Floss fala sobre suposta transformação de João Guilherme

Juliano Floss, influenciador, compartilhou com seus seguidores detalhes sobre a transformação de hábitos do ator João Guilherme desde o início do seu relacionamento com Bruna Marquezine. Segundo ele, o namoro mudou a vida do ator e agora ele é um homem que cozinha e prepara sobremesas em sua casa.

O relacionamento entre Juliano Floss e Marina Sena, cantora, também foi tema de uma entrevista recente. Durante uma conversa no programa “Alma de Cozinheira”, Marina confessou que o casal mantém a chama acesa à distância enviando nudes. A confissão surgiu quando o ator Samuel de Assis perguntou sobre a última vez que ela havia mandado ou recebido uma foto íntima.

