key alves confessa desejo de engravidar

Key Alves, jogadora de vôlei e ex-BBB, está vivendo um romance à distância com o cantor sertanejo Bruno Rosa. Ela revelou que está ansiosa para formar uma família com ele.

Apesar da distância, a relação do casal segue firme. Key compartilhou seu desejo de ter um filho com Bruno em um vídeo romântico publicado no TikTok. Na legenda, ela se declarou ao namorado: “Você é tudo para mim. Não vejo a hora de ter um filho com o mesmo rostinho que o seu”. No vídeo, os dois aparecem abraçados nos bastidores de um show de Bruno, enquanto o áudio usado por Key expressa sentimentos profundos.

Além do Romance, Key Alves revelou nas redes sociais que é vítima de um golpe ao tentar comprar um cachorro pela internet. A jogadora de vôlei, que está no país para uma temporada profissional de seis meses, alertou seus seguidores sobre os riscos desse tipo de compra. “Comprei um cachorro e eles não entregaram, nem vão entregar, né? É isso, galera, não comprem cachorro na internet nos Estados Unidos. Agora decidi que não vou mais comprar cachorro”, desabou.