Kim Kardashian usa colar polêmico que pertenceu à princesa Diana

Kim Kardashian chamou a atenção ao usar um colar de crucifixo que pertenceu à princesa Diana durante um evento em Los Angeles, nos Estados Unidos. A empresária havia arrematado a joia em um leilão e pagou mais de um milhão de reais.

O colar, conhecido como “Cruz de Attallah”, foi usado pela princesa Diana em um jantar de caridade em 1987, quando foi emprestado pela joalheria Garrard. A peça é feita em ouro e têm uma pedra ametista e causou polêmica na época.

Kim Kardashian disputou o colar com outras quatro pessoas no leilão anual Royal & Noble da Sothebys, em 2023. Segundo os relatos, ela ofereceu mais do que o dobro da estimativa do item. Além do colar, a empresária também usou um vestido que chamou a atenção.