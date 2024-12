**Kraven, O Caçador pode ser a ruptura do Homem-Aranha com a Sony**

Kraven, O Caçador, que promete ser o último filme dos vilões do aranha verso apresentado pela Sony não agradou nem um pouco a imprensa americana. O filme acumula míseros 16% de aprovação no site da Rotten Tomatoes e conseguiu ter uma nota menor do que a trilogia de Venom protagonizada por Tom Hardy.

O filme vem carregado de uma divulgação feita por Aaron Taylor-Johnson e pelo diretor J.C. Chandor, que insistiam em dizer: “Nós sabemos que tudo que foi apresentado até agora é ruim, mas pelo menos nos dê uma chance porque com esse será diferente” – e só pelas críticas já vimos que mais uma vez, a Sony entrega qualquer roteiro para continuar firmando a parceria que tem com a Marvel sobre os direitos do Homem-Aranha.

Embora a equipe do filme tenha pretendido provar o contrário, as críticas não unânimes mostram que o filme não é o esperado. Já foi questionado se Kraven, O Caçador pode ser o começo de uma ruptura com o universo do Homem-Aranha, considerado um dos mais populares da Marvel.

A Sony apresentou roteiros que não agradaram o espectador em menos de dois anos. O aranhaverso apresentado sem o Homem-Aranha traz ainda menos impacto para o público, que não compra mais a ideia de que um filme relacionado a qualquer vilão do teioso seja bom.