Leo Picon é criticado após defender escala 6×1

Neste domingo, o influenciador Leo Picon fez críticas à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que busca acabar com a escala de trabalho 6×1, argumentando que a proposta é injusta com os empresários. Segundo ele, a redução da escala de trabalho apenas levaria a uma redução de salários, informalização do mercado de trabalho ou redução de atendimento aos clientes, além de diminuir investimentos privados no país.

O irmão de Jade Picon, também criticou a PEC, afirmando que a lei afetaria principalmente os pequenos empresários, destacando que a escala 6×1 é importante para a sobrevivência dessas empresas. Leo Picon foi duramente criticado nas redes sociais após seus comentários.