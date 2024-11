Leticia Cazarré encanta ao mostrar o filho caçula com look estiloso: ‘Tão fofo’

Leticia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos do filho, Estêvão. O bebê de oito meses causou sensação em suas postagens no Instagram, vestindo um macacão xadrez e uma blusa de manga longa.

As fotos, consideradas “artsy cult”, mostram Estêvão fazendo poses e caras e bocas para a mamãe. Leticia escreveu na legenda da publicação que não havia postado essas fotos antes, o que fez os seguidores se admirarem ainda mais do filho. Os seguidores rapidamente encheram o post de comentários, louvando o visual do bebê e declarando-se apaixonados por sua beleza.

Leticia, bióloga e stylist, compartilhou essas fotos no seu Instagram, e o público reagiu com entusiasmo. Os internautas realizaram comentários carregados de laços e afeto, brincando e elogiando o visual do bebê. É claro que Leticia e seu filho têm um charme especial que captou atenção em todas as pessoas que viram as fotos.