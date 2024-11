Lexa e filha ganham presente surpresa de amigas da artista

A cantora Lexa, grávida pela primeira vez, recebeu um presente surpresa das suas amigas e compartilhou emocionada o presente para a filha Sofia.

A artista mostrou a “Blue Box” da marca Tiffany & Co., além de uma dedicatória escrita à mão, com o título “Primeira joia da Sofia”. No recado, as responsáveis pelo mimo demonstraram felicidade com o atual momento de Lexa, dizendo que ela está radiante.

O presente foi assinado por famosas como Gabi Luthai, Gabi Lopes, Pocah e outros. As amigas desejam bons ventos à mãe e filha, assim como Rico Vianna, noivo da funkeira, e toda a família.