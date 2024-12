Lexa sai em defesa da irmã após críticas sobre visual

A cantora Lexa se pronunciou sobre as críticas que a sua irmã caçula Wenny, de 15 anos, esta sofrendo na internet após compartilhar fotos em suas redes sociais.

Lexa destacou a autenticidade de sua irmã mais nova e criticou a hostilidade dos internautas. Segundo ela, a internet é cruel e as pessoas não têm dó nem piedade com Wenny, que tem apenas 15 anos. Lexa perguntou-se por que as pessoas criticam Wenny por se vestir diferente e expressar sua identidade.

A cantora revelou que teve uma conversa com Wenny, onde a jovem confessou que era diferente do que costumam achar ser o normal e que demorou a aceitar isso. No entanto, Wenny disse que é essa a sua identidade e Lexa se orgulhou disso.

Para Lexa, a crueldade da internet é um problema que precisa ser abordado. Ela defendeu sua irmã e chamou a atenção para a importância da autenticidade e da aceitação das pessoas diferentes.