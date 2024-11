Ludmilla anuncia primeira gravidez com Brunna Gonçalves

Na tarde de sábado, Ludmilla, cantora de funk, anunciou sua primeira gravidez. Com 29 anos, ela é esposa de Brunna Gonçalves, dançarina e ex-participante do BBB, com 32 anos. O casal publicou um vídeo no Instagram onde falaram sobre a gestação de maneira tocante.

No vídeo, são apresentadas imagens em preto e branco do casal, com narração das duas. Durante a fala de Ludmilla e Brunna, a gravação exibe a criação de uma tela, que termina com o desenho de um bebê, acompanhando a temática do discurso.

Ludmilla fez um discurso emotivo, dizendo que havia rumores de anjos nas manhãs, sussurros macios que tocavam o coração. Brunna, por sua vez, questionou se as suas vidas haviam mudado e definiu o momento como um tempo em que telas em branco ganharam cores e sentimentos.