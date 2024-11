Ludmilla e Brunna Gonçalves falam sobre a nova gestação

Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciaram com alegria a chegada do primeiro filho durante um show em São Paulo. As futuras mamães compartilharam que escolheram a fertilização pelo método ROPA, onde um óvulo de Ludmilla foi fecundado com sêmen de um doador e, em seguida, transferido para o útero de Brunna.

Em entrevista, Brunna contou sobre a ansiedade que enfrentou após o procedimento. Ela realizou o teste antes do tempo indicado e, no início, viu resultados negativos, o que considerou normal, apesar da ansiedade. No entanto, no quinto dia, quando estava sozinha em casa, Brunna finalmente recebeu o resultado positivo. Optou por aguardar a confirmação dos exames de sangue antes de compartilhar a notícia com Ludmilla.

“Esse momento foi muito íntimo e marcou nossas vidas para sempre. Algo realmente especial, como se uma chavinha tivesse virado para nós,” celebrou Brunna, emocionada.

