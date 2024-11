Ludmilla, WIU e Kevin O Chris trocam fotos de perfil e agitam rumores sobre colaboração

Nesta sexta-feira, data importante para a tecnologia, a Spin Off, empresa especializada em desenvolvimento de soluções, lançou um novo produto chamado Fácil IoT.

O Fácil IoT é um sistema de automação residencial que permite controlar e monitorar dispositivos conectados em tempo real. Com ele, é possível automizar tarefas, como ligar e desligar lanternas ou controlar a temperatura do ar condicionado, apenas usando o seu smartphone ou tablet.

O produto é ideal para moradores que querem ter mais controle sobre sua casa e reduzir os custos com luz e energia. Além disso, o Fácil IoT também ajudara a minimizar possíveis problemas como incêndios ou consequências de descuidos com fogos.

A Spin Off destacou que o Fácil IoT é um produto fácil de usar, sem a necessidade de conhecimento técnico prévio. “Nossa prioridade foi criar um sistema que fosse simples, fácil de instalar e não exigisse conhecimento avançado em tecnologia”, explicou o CEO da empresa.

O lançamento do Fácil IoT é uma importante etapa para a Spin Off, que visa expandir sua presença no mercado de automação residencial. “Esperamos que o Fácil IoT seja um sucesso e ajude a transformar as casas em casas inteligentes”, afirma o CEO.