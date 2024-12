Luiza Possi é cogitada para substituir Ana Paula Padrão no MasterChef Brasil. A emissora Band está estudando a possibilidade de colocá-la no programa, após a estreia da musicista à frente do Mestres da Air Fryer.

A aceitação do público com Luiza Possi no Mestres da Air Fryer tornou a negociação mais fácil. A Band gostou do comando dela e achou que ela desenvolveu bem o programa. Além disso, a musicista teve uma aceitação muito grande da Band e do patrocinador.

Em maio, Luiza Possi fez uma participação especial no MasterChef Brasil, revelando seu amor por se aventurar na cozinha. No entanto, é importante lembrar que Ana Paula Padrão esteve à frente do reality durante as últimas duas temporadas.