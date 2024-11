Maisa Silva e Klara Castanho combinam looks para festa de novela

Maisa Silva e Klara Castanho participaram da festa da novela Garota do Momento, exibida pela Rede Globo. Acompanhadas do elenco da trama, as atrizes escolheram looks parecidos para a ocasião, utilizando conjuntos de colete e calça. A única diferença entre suas escolhas foi a cor, com Maisa optando por preto e Klara por branca.

As simpáticas atrizes não queriam fugir da atenção e se posicionaram para serem fotografadas. Em ocasião recente, elas interpretaram personagens principais na novela da Globo, Beatriz e Eugênia respectivamente.

A imagem criada por suas poses e escolhas de roupa fez com que elas ganhassem destaque na festa, tornando-se objeto de foco nos bastidores.