Mariah Carey se apresenta em jogo de natal da NFL na Netflix

Nesta quinta-feira, a Netflix anunciou a cantora Mariah Carey para o jogo entre Houston Texans e Baltimore Ravens na rodada de natal da NFL, em 25 de dezembro.

A artista, consagrada pelo hit natalino “All I Want For Christmas Is You”, fará a apresentação de abertura da partida. A música, lançada há 30 anos, recentemente voltou ao topo da Billboard Hot 100.

Com transmissão da plataforma de streaming, o confronto será às 18:30 (horário de Brasília), com o show ocorrendo horas antes. No canal oficial de Mariah no YouTube, você pode encontrar clipes do clássico.