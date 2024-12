Mariah Carey será a estrela da abertura especial dos primeiros jogos da NFL na Netflix

A rainha do Natal e artista feminina mais vendida de todos os tempos, Mariah Carey, será a estrela da abertura especial dos jogos de Natal da NFL, na Netflix, no dia 25 de dezembro. Ela promete encantar os fãs com uma apresentação gravada de seu icônico sucesso, “All I Want For Christmas Is You”.

A Netflix será o destino global de dois grandes jogos da NFL no dia de Natal: Kansas City Chiefs, vencedores do Super Bowl LVIII, enfrentando os Pittsburgh Steelers, às 15h, e, em seguida, Baltimore Ravens contra os Houston Texans, às 18h30.

Mariah Carey comemorou os 30 anos de seu icônico álbum Merry Christmas e do lendário single “All I Want For Christmas Is You” com produtos especiais de edição comemorativa. Como parte das celebrações, a canção foi oficialmente certificada 16x Platina pela RIAA, tornando-se o single mais certificado da história por uma artista feminina.