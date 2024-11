Marieta Severo reage a grupo que filma chegada de artistas no aeroporto

A atriz Marieta Severo foi surpreendida por um grupo de fãs que registravam a chegada de artistas no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Com humor, ela reagiu à atitude dos fãs, dizendo: “Vocês ficam postando a gente chegando? Que falta de graça, gente. Que conteúdo é esse? (Risos) Tá bom! Bom trabalho”. Além disso, Marieta atendeu aos pedidos dos fãs e tirou fotos com eles. A interação chamou a atenção e foi registrada nas redes sociais, donde a atriz foi elogiada por sua receptividade com o público.