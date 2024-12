Marina Ruy Barbosa é criticada por usar vestido de R$ 40 mil e se defende

Marina Ruy Barbosa, atriz, recebeu críticas por usar um vestido de R$ 40 mil reais em um evento com sua amiga Luma Costa. Alguns internautas acusaram a atriz de querer chamar mais atenção do que a anfitriã.

Marina utilizou um vestido dourado e com gola alta da marca Bottega Veneta, enquanto Luma escolheu um look menos grandiloquente com um vestido verde curto e decotado.

A atriz se explicou dizendo que apenas seguiu o dress code enviado pela própria anfitriã e que a versão foi confirmada por Luma Costa, que elogiou o vestido da convidada.

A atriz recentemente compartilhou com os seguidores seu novo animal de estimação, um gato branco, e se divertiu com as fotos compartilhadas.

Marina Ruy Barbosa tem mais de 42 milhões de seguidores na rede social e destacou a aventura de ter um novo animal de estimação em sua família.

A atriz utilizou as palavras “Miau! O novo integrante da família chegou” para comunicar a chegada do gato branco, Cura.