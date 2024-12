Marina Ruy Barbosa usa vestido polêmico de R$ 40 mil e gera burburinho na internet

A atriz Marina Ruy Barbosa chamou atenção na internet e dividiu opiniões ao usar um vestido luxuoso em um jantar de natal. A peça, valorizada em R$ 41 mil reais, é da grife Bottega Veneta e foi usada pela atriz no evento social organizado pela empresária Luma Costa.

O vestido é todo confeccionado por lantejoulas amarelas, que simulam as escamas de um peixe, e é feito de malha de viscose, na cor ouro, fecho de zíper e sem forro. No entanto, a escolha de Marina Ruy Barbosa não agradou alguns internautas, que acusam a atriz de esbanjar demais e utilizar um vestido caro, tentando chamar mais atenção do que a anfitriã da festa. A famosa foi bombardeada por comentários negativos em suas redes sociais.

Alguns internautas criticaram o estilo de Marina Ruy Barbosa, dizendo que ela utilizou um vestido muito caro e chamou mais atenção do que a anfitriã da festa. No entanto, a atriz rebateu essas críticas, afirmando que apenas seguiu o briefing de dress code passado por Luma Costa. Luma Costa também saiu em defesa da atriz, dizendo que a modelo estava perfeita e que o objetivo era que todos brilhassem no evento.