Matthew Lillard é sincero sobre o andamento atual da franquia Pânico

Matthew Lillard, ator americano conhecido por suas vozes-off em jogos de vídeo, revelou detalhes sobre o futuro de Five Nights at Freddy’s. Em uma vídeo-conferência com os fãs, ele abordou sobre a sequência do jogo.

Segundo Lillard, Five Nights at Freddy’s 2 começará a ser desenvolvido nos próximos meses. “Estou ansioso para começar a trabalhar nele, vamos criar um jogo ainda mais aterrorizante e divertido para os fãs”, disse o ator.

Lillard não divulgou detalhes sobre a trama do jogo, mas prometeu que terá novos personagens e gráficos melhorados. “O jogo será muito mais realista do que o primeiro”, revelou.

A data de lançamento do jogo ainda não foi reveleada, mas os fãs devem ficar animados com a notícia.

Matthew Lillard é conhecido por ter sido a voz de Michael “Mike” Schmidt em Five Nights at Freddy’s, e sua participação em mais uma sequência é um grande ganho para os fãs do jogo.