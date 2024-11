Mavie: Saiba detalhes da segunda festa da filha de Neymar e Bruna Biancardi

A filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie, completou 1 ano de vida no dia 6 de outubro e celebrou a data especial ao lado da família em um resort de luxo na Arábia Saudita. Embora a comemoração tenha sido realizada na Arábia Saudita, a herdeira do jogador de futebol ganhará uma segunda festa, desta vez no Brasil.

O evento ocorrerá no próximo sábado, 9, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde o atleta possui uma residência em um condomínio. O casal Neymar Jr e Bruna Biancardi devem desembarcar no país com Mavie ainda na sexta-feira, 8, a tempo de acompanhar de perto os últimos detalhes da montagem da festa.

Assim, Mavie terá a oportunidade de comemorar mais uma vez seu aniversário de 1 ano ao lado da família e amigos no Brasil.