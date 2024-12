MC Ryan SP é processado em R$ 100 mil por invadir escola

MC Ryan SP está sendo processado em R$ 100 mil pela coordenadora pedagógica Ana Paula de Lima Paiva. A profissional entrou com um pedido de danos morais por conta de um episódio em 2023 em que o funkeiro invadiu uma escola e se passou por um aluno.

A situação foi registrada na internet pelo próprio MC Ryan SP, que ainda não se pronunciou sobre o caso. Na ocasião, o cantor utilizou uma máscara e um moletom para entrar na instituição e causou alvoroço entre os alunos. O funkeiro só deixou a escola após ser identificado por funcionários, incluindo a coordenadora. Ana Paula alega que a atitude de MC Ryan a prejudicou, já que muitos pais prestaram reclamações para a escola e a culparam pela invasão.

Além de R$ 104 mil em indenização, Ana Paula de Lima também solicita que o cantor apague os vídeos das redes sociais. Recentemente, o funkeiro se envolveu em outro problema com a Justiça. Imagens de câmeras de segurança do closet de MC Ryan SP foram vazadas na mídia e mostraram o cantor agredindo sua namorada, Giovanna Roque, com um chute. O incidente ocorreu em abril. Giovanna esclareceu que a discussão teve início após o último término do casal.