Melody relembra treta com MC Loma: “Cresceu do nada”

Melody, cantora, virou assunto nas redes sociais após participar do programa Sabadou Com Virginia no SBT, no último sábado. Durante o programa, a jovem artista foi questionada sobre quem, em sua opinião, não merecia a fama que tem. Sem hesitar, Melody nomeia MC Loma, com quem já teve atritos anteriormente.

Melody explora que não está desmerecendo ninguém, apenas uma pessoa que ganhou fama, com quem já briguei e resolveu o problema, mas agora vai falar e voltar a brigar.

A jovem tentou disfarçar o tom ao descrever a treta com MC Loma, dizendo que achou que ele cresceu do nada e que não viu um motivo para isso, mas agora acompanha e vê que é uma pessoa muito legal.

Melody revelou suas impressões sobre MC Loma, causando polêmica nas redes sociais. Isso é apenas mais uma demonstração de como a fama pode influenciar as relações entre artistas.

Ainda não há palavra de MC Loma sobre o comentário de Melody, mas é provável que ele responda em breve.

Esse é um outro capítulo na histórias de atrito entre artistas que trabalham no mesmo mercado.