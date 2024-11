Morte e revelações do passado: Confira detalhes do primeiro capítulo de ‘Garota do Momento’

Estreando no horário das 18h na TV Globo, “Garota do Momento” promete cenas de adrenalina logo no primeiro capítulo, com uma trama emocionante e recheada de entretenimento.

A história inicia quando Beatriz, personagem interpretada por Duda Santos, descobre que sua mãe Clarice, vivificada por Carol Castro, está viva. Após ficar viúva, Clarice decide deixar Petrópolis e sua filha aos cuidados da sogra, Carmem, interpretada por Solange Couto, para tentar uma nova vida no Rio de Janeiro, onde busca uma chance em uma exposição de arte.

Nessa cidade, Clarice conhece Juliano Alencar, interpretado por um ator não nomeado no texto original, e sua vida começa a mudar de cena. Com um elenco de renomeados atores, incluindo Maisa Silva e Pedro Novaes, o primeiro capítulo da trama promete entregar muito entretenimento ao público.