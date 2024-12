Netflix divulga trailer da 2ª temporada de Castlevania: Noturno

A Netflix divulgou o trailer da segunda temporada de Castlevania: Noturno. Na trama, Alucard, Richter Belmont e seu grupo correm contra o tempo para impedir Erzsebet Bathory, a Messias Vampiro, de obter o poder da deusa Sekhmet e mergulhar o mundo nas trevas.

A série retorna no dia 16 de janeiro de 2025. A segunda temporada é uma sequência da série Castlevania da Netflix, inspirada nos jogos Rondo of Blood e Symphony of the Night. A primeira temporada estreou em setembro de 2023, recebendo aclamação da crítica e conquistando os fãs com sua abordagem ao clã Belmont.

A segunda temporada de Castlevania: Noturno tem uma nota de 96% nos críticos e 45% do público no Rotten Tomatoes. A alta nota é um testemunho da qualidade da série e do investimento da Netflix em adaptações de jogos.