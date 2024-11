Neymar Jr divide momento encantador com a filha, Mavie: ‘Meu amorzinho’

O jogador de futebol Neymar Jr conquistou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um momento fofo com a filha, Mavie, de apenas 1 ano. A menina surge em um vídeo postado no Stories do Instagram andando com seu boné e, em seguida, entrega o acessório para o pai que está deitado no chão.

Ao dividir o momento fofo com os seguidores, Neymar Jr se derreteu pela herdeira. “Meu amorzinho”, escreveu o atleta, acrescentando um emoji de coração.

Essa não é a primeira vez que o jogador divide momento fofo com a filha. Recentemente, ele postou uma foto em que aparece ao lado de Bruna Biancardi, a mãe de Mavie, e a própria filha durante um passeio. Ainda no carrossel, o atleta posou com o pai, Neymar.