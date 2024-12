Nosferatu: Emma Corrin fala sobre o desafio de filmar com ratos reais

Emma Corrin, conhecida por seu papel como Princesa Diana em The Crown, enfrentou um desafio único no set de Nosferatu, de Robert Eggers. A reimaginação do clássico de 1922 inclui visuais perturbadores e uma atmosfera sombria, mas, segundo Emma, o maior desconforto veio ao trabalhar com dezenas de ratos vivos no set.

Em entrevista, Emma disse que trinta ratos estavam sobre o seu peito nu e que a situação foi horrível. Ela também comentou sobre o cheiro e a incontinência que experienciou, comparando-a à situação vivenciada nos programas de televisão “I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!”.

A atorista enfrentou a situação com humor, mas confessou que foi terrorizante. Embora tenha sofrido, Emma demonstrou coragem e estoicismo diante da situação.