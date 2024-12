Nova comédia animada estreia em fevereiro na Max e no [adult swim]

Aqui vai o resumo noticioso:

A nova série animada Efeitos Colaterais estreia em 2 de fevereiro, às 21h50, na Max e no canal adult swim. A animação traça a história de Marshall e Frances, ex-colegas de escola que descobrem um cogumelo curativo incrível, mas enfrentam resistência de órgãos governamentais, farmacêuticas e empresários para colocar o medicamento no mercado.

A série segue os dois personagens enquanto eles tentam superar as barreiras e enfrentam os desafios de seu paiente descoberta. Com episódios de meia hora, Efeitos Colaterais estreia com a exibição dos dois primeiros episódios em sequência no adult swim, seguidos por um episódio inédito a cada domingo. Novos episódios chegam à Max às segundas-feiras.

A nova série é considerada muito engraçada e visualmente impressionante, e promete desafiar expectativas e levantar questões profundas.