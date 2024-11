Novo trailer de Thunderbolts* apresenta equipe com os piores do MCU

A Marvel Studios divulgou um novo trailer de Thunderbolts*, apresentando a equipe formada por Yelena, Soldado Invernal, Guardião Vermelho, Agente Americano, Fantasma, Treinadora e Bob. O vídeo mostra que a equipe foi formada por Valentina Allegra de Fontaine e que todos os membros têm um passado sombrio, com histórias de roubo e homicídio.

No trailer, o Guardião Vermelho gosta do nome “Thunderbolts”, mas os outros membros não parecem concordar, o que levou à inclusão do asterisco no título do filme, sugerindo que seja apenas um título provisório.

Além disso, o trailer apresenta uma visão geral dos personagens, mostrando suas habilidades e personalidades. O filme promete ser uma aventura emocionante e cheia de ação, reunindo dessa forma alguns dos personagens mais intrigantes do universo do MCU.