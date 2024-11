O Senhor dos Anéis: Ator viveu 3 personagens nos filmes e você não sabia

O ator interpreta um elfo e dois orques na trilogia de filmes de Peter Jackson. De acordo com a informação, um ator interpretou três papéis distintos na trilogia original de “O Senhor dos Anéis”, considerada uma das maiores franquias de fantasia de todos os tempos. A adaptação da obra de J.R.R. Tolkien é vista como um exemplo de converter livro para tela.

A trilogia, que inclui “A Folha Selvagem”, “O Seu Senhor dos Anéis” e “O Retorno do Rei”, é um exemplo de longa-metragem bem-sucedida, com o diretor Peter Jackson recebendo elogios por sua interpretação da obra de Tolkien. No entanto, o ator que interpreta os papéis também é pouco conhecido, pois um ator realizou três papéis diferentes na trilogia.

A franquia estava em silêncio após o lançamento de “O Retorno do Rei” e agora está voltando com novos spin-offs que expandirão o universo da Terra-média. Um desses projetos é “The Lord of the Rings: The Hunt for Gol”, que promete expandir a história e personagens da trilogia original.