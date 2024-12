Onde Bagagem de Risco, novo filme da Netflix, foi filmado

O ator Taron Egerton, famoso por atuar em filmes como “Rocketman” e “Kingsman”, protagonizou o thriller “Bagagem de Risco” (ou “Carry-On” em inglês), que foi lançado recentemente na Netflix. Nesse filme, Egerton interpreta Ethan Kopek, um agente da TSA que é chantageado por um viajante misterioso, Jason Bateman.

O diretor do filme, Jaume Collet-Serra, é especialista em thrillers e já dirigiu filmes como “Sem Escalas” e “O Passageiro”. Ele explicou que os ambientes confinados nos filmes forçam uma conexão rápida e pessoal com os personagens, o que gera um maior investimento do público na história. Além disso, Collet-Serra vê esses filmes como um desafio visual, buscando formas criativas de filmar e explorar cada detalhe do espaço limitado.

O filme “Bagagem de Risco” foi filmado em um aeroporto e promete gerar grande tensão. Embora o título do filme seja “Bagagem de Risco” ao ser utilizado um aeroporto como local de ação.