Pathy Dejesus comove ao falar sobre os dois anos da morte da mãe: ‘Dói demais’

Nas redes sociais, a atriz Pathy Dejesus recordou várias fotos ao lado da sua mãe, dona Ana, e comoveu ao falar sobre os dois anos da morte dela. Ela usou as redes sociais para falar sobre a perda da sua mãe e fez um desabafo comovente. Mostrou várias fotos da sua mãe e também da ela com o seu filho, Rakim, de cinco anos.

A atriz disse que é difícil para ela lidar com a perda da sua mãe e que é um pesadelo. Ela também disse que não sabe lidar com a dor e que a falta da sua mãe está presente em todos os momentos. Ela concluiu seu texto dizendo que a data do aniversário da morte da sua mãe é uma data difícil para ela, pois o choro vem do nada e sem data ou hora específica.

Os internautas que leram o texto da atriz enviaram mensagens de condolências e apoio para ela e sua família.