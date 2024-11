Patricia Abravanel cita homenagem a Silvio Santos no Teleton

Nesta sexta-feira, o SBT realizou a primeira edição do Teleton após a morte de Silvio Santos. Patricia Abravanel, apresentadora e quarta filha do fundador da emissora, falou acerca do pai em seu discurso na abertura do evento de arrecadação para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).

“Que alegria ter essa missão tão especial de dar o pontapé inicial desse projeto incrível que é o Teleton”, iniciou. Ressaltando o legado de quase três décadas do projeto, ela relembrou o início em 1998, por iniciativa do próprio Silvio Santos. O comunicador faleceu aos 93 anos de idade, em 17 de agosto, em decorrência de broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1).

“Ele amava estar aqui. Ele amava ajudar os pacientes da AACD e principalmente ele amava quando você se unia com a gente nessa grande corrente”, prosseguiu. Na sequência, Patricia destacou a importância da AACD e o papel de referência na reabilitação de pessoas.