Paul Mescal é eleito o homem mais estiloso do ano

Paul Mescal foi eleito o homem mais estiloso do ano de 2024 pela Revista GQ. O ator irlandês, conhecido por seu papel na série Normal People e por ser o protagonista de Gladiador II, destacou-se no cenário da moda com um estilo único que combina conforto e sofisticação. A escolha reflete sua habilidade em unir peças casuais, como shorts e tênis, a elementos mais refinados, criando visuais que são ao mesmo tempo, modernos e descomplicados.

Segundo a GQ, Paul se tornou uma referência de estilo, com muitos londrinos adotando looks inspirados nele. Ele afirma que sua preferência por roupas simples, como camisetas básicas e peças de corte relaxado, não é uma tendência planejada, mas algo que sempre fez parte de seu guarda-roupa. Para elevar o visual, ele dá atenção a detalhes como tecidos, cortes e paletas de cores clássicas, como azul, branco e cinza, que adicionam um toque de elegância aos seus looks.

Paul Mescal exemplifica a tendência conhecida como quiet luxury (luxo discreto), que valoriza qualidade sobre ostentação. Seus looks muitas vezes parecem casuais, mas são compostos por peças de alta qualidade e cortes impecáveis. O ator anunciou recentemente que está vendendo peças de seu guarda-roupa da turnê de promoção de Gladiador II. A iniciativa pretende arrecadar fundos.