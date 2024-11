Pinguim: Cristin Milioti comenta participação de personagem de Batman

Cristin Milioti, que interpreta Sofia Falcone no programa Pinguim, compartilhou sua opinião sobre a curta participação de um personagem de Batman (2022). A atriz também falou sobre o final da série.

Uma das últimas cenas do episódio apresenta Sofia Falcone, presa no Arkham, recebendo uma carta de Selina Kyle. Embora o conteúdo da carta não seja claro, é provável que uma aliança entre as duas ocorra no futuro, pois Kyle é sua meia-irmã e também batalhou contra as autoridades de Gotham.

Milioti acredita que a cena representa uma oportunidade para Sofia Falcone retornar: “É minha maior esperança poder revisitá-la, porque eu amei esse papel imensamente. É como uma das minhas coisas favoritas que já fiz, e estou obcecada por ela.”

A atriz também acha que a personalidade das duas personagens permitiria uma parceria entre elas. “E acho que se [Sofia e Selina Kyle] estivessem unidas, nós realmente destruiríamos tudo. Não sei como dizer… Nós apenas, tipo, queimaríamos tudo. Entende o que estou falando? De uma forma divertida. Acho que nos divertiríamos muito”, disse ela.