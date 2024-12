Pokémon anuncia parceira com estúdio responsável por A Fuga das Galinha

Pokémon anuncia parceira com estúdio responsável por A Fuga das Galinhas

A The Pokémon Company anunciou parceria com a Aardman Animations, estúdio britânico responsável por produzir animações em stop-motion de sucesso como A Fuga das Galinhas e Wallace & Gromit. A notícia foi revelada em uma publicação no Instagram, onde um breve vídeo mostra dois objetos se misturando para formar um Pokébola, com a legenda “Pokémon x Aardman chegando em 2027!”

Os detalhes da parceria ainda não foram revelados, mas os fãs podem especular que um filme animado em stop-motion ou vários curta-metragens sejam desenvolvidos. Já nos comentários, os fãs estão demonstrando sua empolgação com a parceria e esperam ansiosamente pelas novidades a serem reveladas.