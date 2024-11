Poliana Rocha se derrete com recado dos netos, filhos de Zé Felipe e Virginia

Poliana Rocha passou alguns dias de descanso com a família na casa de praia de Virginia e Zé Felipe, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Ela desembarcou no local na manhã de segunda-feira, ao lado do marido, o cantor Leonardo, e foi recebida com muito carinho.

Durante sua estadia, Poliana compartilhou suas histórias no Instagram, mostrando a recepção do casal na casa do filho e da nora. Ela revelou que recebera um presente simbólico dos três netos, Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de quase 2 meses.