Policial se infiltra em viagem de formatura no novo filme do Prime Video

O Prime Video lança o trailer oficial do filme de comédia “Missão Porto Seguro”, estrelado por Giovanna Lancellotti, Ademara, Miguel Falabella e Marcelo Médici. O filme segue a história de Denise, uma policial que se infiltra em uma viagem de formatura para investigar uma organização criminosa. Ela enfrenta a resistência dos jovens e a desaprovação de seu pai, o delegado Genaro.

No trailer do filme, Denise (Giovanna Lancellotti) trabalha com a ajuda de Babi (Ademara) para se misturar em meio às paisagens de Porto Seguro, muito Axé e as icônicas Sheilas do Tchan. O filme é cheio de humor e ação, com uma trama que mistura elementos de comédia e suspense.

O elenco do filme também inclui Antonio Tabet, Sophia Valverde, Igor Jansen, Letícia Pedro, Raphael Vicente, Babu Santana, Estevam Nabote e Mariana Xavie. Missão Porto Seguro estreia no streaming em 17 de janeiro.