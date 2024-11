Por que filmes com astros da Marvel e da DC está sendo detonado

O filme natalino “Operação Natal”, que reúne ao lado de Dwayne Johnson e Chris Evans, é considerado um fracasso de críticas. A comédia de ação, dirigida por Jake Kasdan e escrita por Chris Morgan, está prestes a estrear nos cinemas. No entanto, as primeiras impressões dos críticos não têm sido animadoras. Muitos veículos especializados o consideram um “fracasso festivo”.

A trama do filme é pouco conhecida, mas é esperado que a ação e a comédia sejam as principais atracções. A estreia do filme hoje pode ser decidida para o sucesso ou fracasso no mercado cinematográfico. Seja um desapointamento para os fãs de ação e comédia, é esperado que o filme seja um espetáculo para assistir, mesmo que com críticas ruins.

Se a estreia for ruim, pode ser um comprometimento para as carreiras de Dwayne Johnson e Chris Evans, ambos conhecidos pelo sucesso em filmes de ação e comédia.