Preta Gil fará tratamento contra o câncer fora do país

A cantora Preta Gil enfrenta mais uma fase desafiadora em seu tratamento contra o câncer. Após diagnosticada com câncer no intestino em 2023, a famosa havia anunciado detalhes do tratamento inicial. No entanto, exames realizados em agosto de 2024 revelaram novos focos da doença em diferentes regiões do corpo.

Preta Gil decidiu procurar novas opções e alternativas de tratamento, o que a levou a viajar para os Estados Unidos para consultar uma especialista renomada. A artista destacou a importância de explorar opções internacionais, especialmente quando os tratamentos convencionais não apresentam os resultados esperados.

A cantora já havia anunciado o diagnóstico em dezembro do mesmo ano, e desde então tem mantido sua família e fãs informados sobre sua jornada. Embora a situação seja desafiadora, Preta Gil se mantém otimista e determinada, contando com o apoio emocional de seus entes queridos.

A artista busca tratamento mais eficaz

A decisão não foi fácil

A luta contra o câncer

Preta Gil tem sido aberta sobre sua luta contra o câncer e enfrenta muitas desafios ao longo do caminho. No entanto, a famosa se mantém otimista e determinada, contando com o apoio de quem ama.