Prime Vídeo divulga trailer e data de estreia de Casamentos Cruzados com Reese Witherspoon

O Prime Video divulgou o trailer e a data de estreia da comédia “Casamentos Cruzados”, estrelada por Reese Witherspoon e Will Ferrell. O filme chega ao serviço de streaming em 30 de janeiro de 2025. A história segue dois casamentos que são acidentalmente marcados para o mesmo dia e no mesmo local, e as duas noivas devem trabalhar juntas para preservar o momento especial de suas famílias e aproveitar ao máximo o novo espaço. O pai da noiva, interpretado por Will Ferrell, e a irmã da outra noiva, interpretada por Reese Witherspoon, se enfrentam em uma batalha caótica para manter uma celebração inesquecível para seus entes queridos.

O trailer do filme está disponível para conferir. O roteiro e a direção do filme são de Nicholas Stoller.