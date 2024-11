Quando Maisa vai aparecer na novela Garota do Momento?

Saiba quando será a estreia oficial de Maisa Silva na novela Garota do Momento, que é o primeiro trabalho dela na Globo.

Maisa Silva está prestes a fazer a sua estreia oficial como artista da Globo. Ela interpreta a vilã Bia na novela Garota do Momento, mas não apareceu no capítulo de estreia da história. Com isso, os internautas se questionaram: quando a Maisa vai aparecer na novela? Saiba a resposta: Maisa vai aparecer no capítulo desta terça-feira. A personagem Bia aparecerá no segundo capítulo da história.

Na cena, Bia anuncia que vai participar do Baile de Gala do Municipal e que está ansiosa para ver seu noivo, Beto. Porém, o que ela não sabe é que Beto se apaixonou por Beatriz e a chamou para o baile.