Quentin Tarantino revela que filme cult de Nicolas Cage é um de seus favoritos

Quentin Tarantino elogiou o filme “Pig: A Vingança” (2021), estrelado por Nicolas Cage, como um dos melhores que assistiu nos últimos cinco anos. No podcast Video Archives, Tarantino disse que ficou surpreso com a atuação de Cage e louvou o trabalho do diretor Michael Sarnoski, destacando a qualidade do filme. Ele considerou o filme um dos melhores que viu nos últimos cinco anos e destacou que o diretor fez um trabalho “matador”.

Tarantino também elogiou o filme por subverter o típico thriller de “vingança” que se espera de Nicolas Cage. Segundo ele, o filme começa como uma história de vingança, mas surpreende ao seguir um caminho completamente diferente, de forma criativa e original.