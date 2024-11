Rafaella Justus surge com look deslumbrante ao lado da madrasta; saiba valor

Rafaella Justus escolheu um look deslumbrante para um desfile na noite da segunda-feira, 4, no Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi, em São Paulo. A filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro vestiu um vestido de um ombro só, em um tom de rosa, da coleção da Charth. Ela compartilhou a informação no seu perfil do Instagram e revelou que o vestido está disponível no site oficial da marca, com um valor de R$ 1398.

Rafaella Justus, com 15 anos, chamou atenção por sua estilosa aparição ao lado da madrasta, Ana Paula Siebert, com 36 anos. As duas estiveram juntas no desfile, que foi uma ocasião especial. Rafaella escolheu um look elegante e Ana Paula optou por um vestido preto recortado e sem alças, além de sapatos confortáveis.

O vestido rosa da Charth, escolhido por Rafaella, é uma peça fabulosa para qualquer ocasião especial. Com o valor de R$ 1398, é uma opção perfeita para aquelas que desejam se sentirem elegantes e seguras em suas roupas.